ProCredit-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot
ProCredit veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.
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Am 12.10.2026 wurde bei ProCredit ein Eigengeschäft durchgeführt. ProCredit meldete die Managers’ Transaction am 14.10.2026. Beeck, Christoph, Vorstand, kaufte am 12.10.2026 ProCredit-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 417 Aktien zum Preis von jeweils 8,61 EUR den Besitzer. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der ProCredit-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 8,54 EUR.
Im FSE-Handel gewannen die ProCredit-Papiere letztlich 4,60 Prozent auf 9,05 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 150 ProCredit-Aktien umgesetzt. Der Marktwert von ProCredit beträgt unterdessen 533,62 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 58.898.500 Aktien im Streubesitz.
Am 12.10.2026 wurden bereits ProCredit-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Zu diesem Zeitpunkt gingen 669 Anteile zu jeweils 8,61 EUR an Bibolli, Eriola Vorstand.
Redaktion finanzen.net
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