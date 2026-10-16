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Eigengeschäft von Führungskraft

ProCredit-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

ProCredit-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

ProCredit veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
8.61 EUR -0.31 EUR -3.48 %
Charts | News | Analysen

Am 12.10.2026 wurde bei ProCredit ein Eigengeschäft durchgeführt. ProCredit meldete die Managers’ Transaction am 14.10.2026. Beeck, Christoph, Vorstand, kaufte am 12.10.2026 ProCredit-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 417 Aktien zum Preis von jeweils 8,61 EUR den Besitzer. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der ProCredit-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 8,54 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die ProCredit-Papiere letztlich 4,60 Prozent auf 9,05 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 150 ProCredit-Aktien umgesetzt. Der Marktwert von ProCredit beträgt unterdessen 533,62 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 58.898.500 Aktien im Streubesitz.

Am 12.10.2026 wurden bereits ProCredit-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Zu diesem Zeitpunkt gingen 669 Anteile zu jeweils 8,61 EUR an Bibolli, Eriola Vorstand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adriana Iacob / Shutterstock.com

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