ProCredit-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

Führungskraft-Portfolio

13.11.26 10:01 Uhr

So entwickelte sich die ProCredit-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Zum 10.11.2026 wurde bei ProCredit ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 12.11.2026 offengelegt. Am 10.11.2026 baute Dagrosa, Christian, Vorstand, das Depot um 393 Aktien aus. Dagrosa, Christian bezahlte 9,01 EUR je Anteilsschein. Bis zum Handelsende ging es für das ProCredit-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 0,60 Prozent auf 8,81 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der ProCredit-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 8,81 EUR. Am Markt ist ProCredit aktuell 520,66 Mio. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 58.898.500 Aktien.

Vor der aktuellen Meldung kam es bei ProCredit zuletzt am 10.11.2026 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Vorstand, Beeck, Christoph, erwarb 397 Papiere zu jeweils 9,01 EUR.

Redaktion Finanzen.net