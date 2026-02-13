ProCredit-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile
Bei ProCredit kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.
Werte in diesem Artikel
Am 10.02.2026 tätigte bei ProCredit eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 13.02.2026 publik gemacht. Am 10.02.2026 baute Joleska Popovska, Jovanka, Aufsichtsrat, das Depot um 173 Aktien aus. Joleska Popovska, Jovanka bezahlte 8,69 EUR je Anteilsschein. Die ProCredit-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 8,48 EUR.
Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der ProCredit-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 8,40 EUR. Die Aktien von ProCredit sind unterdessen 490,04 Mio. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 58.898.500 Papiere.
Bevor Beeck, Christoph für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 10.02.2026 das letzte Eigengeschäft durchgeführt. Damals erstand Vorstand, Beeck, Christoph, 412 Aktien zu jeweils einem Preis von 8,69 EUR.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ProCredit
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProCredit
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Adriana Iacob / Shutterstock.com