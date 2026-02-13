ProCredit-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Depot umstrukturiert

Bei ProCredit kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Am 10.02.2026 tätigte bei ProCredit eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 13.02.2026 publik gemacht. Am 10.02.2026 baute Joleska Popovska, Jovanka, Aufsichtsrat, das Depot um 173 Aktien aus. Joleska Popovska, Jovanka bezahlte 8,69 EUR je Anteilsschein. Die ProCredit-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 8,48 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der ProCredit-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 8,40 EUR. Die Aktien von ProCredit sind unterdessen 490,04 Mio. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 58.898.500 Papiere.

Bevor Beeck, Christoph für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 10.02.2026 das letzte Eigengeschäft durchgeführt. Damals erstand Vorstand, Beeck, Christoph, 412 Aktien zu jeweils einem Preis von 8,69 EUR.

