ProCredit-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Gemeldetes Eigengeschäft

13.11.26 10:01 Uhr

ProCredit gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Am 10.11.2026 wurden bei ProCredit Managers’ Transactions erfasst. Die BaFin wurde am 12.11.2026 über die Transaktion informiert. Vorstand Chatzis, Georgios stockte am 10.11.2026 das Investment in ProCredit-Aktien auf. Chatzis, Georgios erwarb 361 Aktien zu je 9,01 EUR. Das Papier von ProCredit legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,60 Prozent auf 8,81 EUR.

Die ProCredit-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 8,81 EUR an der Tafel. ProCredit wird aktuell mit einem Börsenwert von 520,66 Mio. Euro gelistet. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 58.898.500 beziffert.

Vor der aktuellen Transaktion wurden ProCredit-Anteile zuletzt am 10.11.2026 von einer Führungskraft bewegt. Die Erhöhung der ProCredit-Aktien im Depot um 393 Anteilsscheine zu je 9,01 EUR meldete Vorstand, Dagrosa, Christian.

Redaktion Finanzen.net