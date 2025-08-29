Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble präsentiert sich am Abend stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Procter Gamble. Das Papier von Procter Gamble konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 158,08 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 158,08 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Procter Gamble-Aktie bei 158,86 USD. Bei 157,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 530.217 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.11.2024 markierte das Papier bei 180,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 12,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 149,91 USD fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,08 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,29 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Procter Gamble-Aktie bei 177,00 USD.

Am 29.07.2025 äußerte sich Procter Gamble zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Procter Gamble 1,27 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Procter Gamble im vergangenen Quartal 20,89 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Procter Gamble 20,53 Mrd. USD umsetzen können.

Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 15.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,99 USD im Jahr 2026 aus.

