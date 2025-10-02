Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Donnerstagabend verlustreich

Procter Gamble im Blick

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 152,11 USD.

Die Procter Gamble-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,7 Prozent auf 152,11 USD nach. In der Spitze fiel die Procter Gamble-Aktie bis auf 151,79 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 152,72 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 406.330 Stück.

Bei 180,40 USD markierte der Titel am 28.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,60 Prozent hinzugewinnen. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,91 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 1,45 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,29 USD. Im Vorjahr hatte Procter Gamble 4,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,00 USD.

Procter Gamble gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 USD, nach 1,27 USD im Vorjahresvergleich. Procter Gamble hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,89 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Procter Gamble möglicherweise am 21.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,99 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

