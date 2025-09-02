Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Mittwochabend mit Verlusten

Blick auf Procter Gamble-Kurs

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 157,25 USD.

Das Papier von Procter Gamble befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 157,25 USD ab. Die Procter Gamble-Aktie gab in der Spitze bis auf 156,50 USD nach. Mit einem Wert von 157,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 416.498 Procter Gamble-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Kursplus von 14,72 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,91 USD. Dieser Wert wurde am 01.08.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 4,67 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,29 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Procter Gamble am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 USD gegenüber 1,27 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 20,89 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 15.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,99 USD im Jahr 2026 aus.

