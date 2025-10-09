Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble fällt am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Das Papier von Procter Gamble befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 149,76 USD ab.

Das Papier von Procter Gamble befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 149,76 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Procter Gamble-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 149,59 USD aus. Mit einem Wert von 150,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 231.160 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 20,46 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2025 auf bis zu 149,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,30 USD aus. Analysten bewerten die Procter Gamble-Aktie im Durchschnitt mit 177,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Procter Gamble am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 USD gegenüber 1,27 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,89 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 20,53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Procter Gamble am 24.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 21.10.2026.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

