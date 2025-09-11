Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Abend verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 158,39 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 158,39 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Procter Gamble-Aktie bis auf 157,78 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 157,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 363.258 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 180,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 12,20 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 149,91 USD. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 5,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Procter Gamble-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,30 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00 USD an.

Am 29.07.2025 lud Procter Gamble zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,27 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,89 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Procter Gamble einen Umsatz von 20,53 Mrd. USD eingefahren.

Am 15.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Procter Gamble im Jahr 2026 6,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

