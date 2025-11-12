DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,91 +2,1%Nas23.331 -0,6%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1596 +0,1%Öl62,77 -3,7%Gold4.201 +1,8%
Kursentwicklung

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Procter Gamble

12.11.25 16:08 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Procter Gamble

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 148,07 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
128,06 EUR 0,30 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 148,07 USD. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 147,95 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 148,68 USD. Zuletzt wechselten via New York 160.078 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 144,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,69 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2025 mit 4,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,88 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,00 USD für die Procter Gamble-Aktie.

Am 24.10.2025 lud Procter Gamble zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Procter Gamble hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,74 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,39 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 28.01.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 7,00 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
