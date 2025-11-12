Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Procter Gamble

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 148,28 USD ab.

Die Procter Gamble-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 148,28 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Procter Gamble-Aktie ging bis auf 147,53 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 148,68 USD. Zuletzt wechselten 438.620 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 21,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 144,09 USD fiel das Papier am 11.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,88 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,00 USD je Procter Gamble-Aktie an.

Am 24.10.2025 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,95 USD, nach 1,61 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,74 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,39 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 7,00 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute

Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude