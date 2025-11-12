DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.358 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1587 ±0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.193 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RWE 703712 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Krypto-Offensive in Paris: Frankreich legt Gesetzentwurf für Bitcoin-Reserve vor Krypto-Offensive in Paris: Frankreich legt Gesetzentwurf für Bitcoin-Reserve vor
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
Aktienkurs im Fokus

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Procter Gamble

12.11.25 20:23 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Procter Gamble

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 148,28 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
127,90 EUR 0,14 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Procter Gamble-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 148,28 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Procter Gamble-Aktie ging bis auf 147,53 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 148,68 USD. Zuletzt wechselten 438.620 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 21,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 144,09 USD fiel das Papier am 11.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,88 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,00 USD je Procter Gamble-Aktie an.

Am 24.10.2025 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,95 USD, nach 1,61 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,74 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,39 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 7,00 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute

Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude

In eigener Sache

Übrigens: Procter Gamble und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Procter Gamble

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Procter Gamble

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2019ProcterGamble OverweightBarclays Capital
14.12.2017ProcterGamble BuyDeutsche Bank AG
27.04.2017ProcterGamble HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
24.04.2019ProcterGamble NeutralCredit Suisse Group
23.04.2019ProcterGamble NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Procter & Gamble Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen