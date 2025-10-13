DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1568 -0,4%Öl63,49 +2,3%Gold4.108 +2,2%
So bewegt sich Procter Gamble

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Abend schwächer

13.10.25 20:23 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Abend schwächer

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Procter Gamble befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,5 Prozent auf 147,38 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
127,48 EUR -1,32 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Procter Gamble-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 147,38 USD. Bei 147,18 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,94 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 563.226 Procter Gamble-Aktien.

Bei einem Wert von 180,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 18,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 147,18 USD fiel das Papier am 13.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,14 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,29 USD. Im Vorjahr hatte Procter Gamble 4,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,00 USD je Procter Gamble-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Procter Gamble am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 USD gegenüber 1,27 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,89 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 20,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 24.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 21.10.2026.

Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,97 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
