Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble zeigt sich am Abend freundlich

Procter Gamble im Fokus

Die Aktie von Procter Gamble zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 148,52 USD.

Im New York-Handel gewannen die Procter Gamble-Papiere um 20:08 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze legte die Procter Gamble-Aktie bis auf 148,59 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 147,65 USD. Von der Procter Gamble-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 403.222 Stück gehandelt.

Bei 180,40 USD markierte der Titel am 28.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 21,47 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 146,97 USD erreichte der Anteilsschein am 13.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 1,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Procter Gamble-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,29 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 177,00 USD.

Procter Gamble ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,27 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,53 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,89 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 21.10.2026 dürfte Procter Gamble die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,97 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet

Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble

Procter & Gamble-Aktie sinkt: Tausende Stellen in der Verwaltung werden gestrichen