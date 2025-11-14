DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.061 +0,8%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1616 -0,2%Öl64,42 +2,1%Gold4.103 -1,6%
Aktie im Blick

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Freitagnachmittag kaum bewegt

14.11.25 16:08 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Kaum Ausschläge verzeichnete die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 148,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
127,34 EUR 0,10 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Procter Gamble-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 148,08 USD. Die Procter Gamble-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 149,36 USD. Die Procter Gamble-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 147,96 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,77 USD. Von der Procter Gamble-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 248.401 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.11.2024 auf bis zu 180,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 21,83 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.11.2025 bei 144,09 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Procter Gamble-Aktie 2,69 Prozent sinken.

Procter Gamble-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,88 USD belaufen. Analysten bewerten die Procter Gamble-Aktie im Durchschnitt mit 177,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Procter Gamble am 24.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Procter Gamble im vergangenen Quartal 22,39 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Procter Gamble 21,74 Mrd. USD umsetzen können.

Procter Gamble wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 28.01.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,00 USD je Aktie in den Procter Gamble-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2019ProcterGamble OverweightBarclays Capital
14.12.2017ProcterGamble BuyDeutsche Bank AG
27.04.2017ProcterGamble HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
24.04.2019ProcterGamble NeutralCredit Suisse Group
23.04.2019ProcterGamble NeutralGoldman Sachs Group Inc.
