Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble tritt am Abend auf der Stelle

So bewegt sich Procter Gamble

Die Aktie von Procter Gamble zeigt am Freitagabend wenig Änderung. Im New York-Handel kam die Procter Gamble-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 147,99 USD.

Anleger zeigten sich um 20:07 Uhr bei der Procter Gamble-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 147,99 USD. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 149,36 USD zu. In der Spitze fiel die Procter Gamble-Aktie bis auf 147,63 USD. Bei 148,77 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 703.293 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Am 28.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 180,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 144,09 USD. Dieser Wert wurde am 11.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 2,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,88 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,00 USD.

Procter Gamble gewährte am 24.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 22,39 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,74 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.01.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,00 USD je Aktie.

