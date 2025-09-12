Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble steigt am Dienstagabend

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Procter Gamble zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 157,96 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Procter Gamble-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 157,96 USD. Die Procter Gamble-Aktie zog in der Spitze bis auf 157,99 USD an. Bei 157,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 349.417 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 14,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 149,91 USD erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,10 Prozent.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,30 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Procter Gamble-Aktie im Durchschnitt mit 177,00 USD.

Am 29.07.2025 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 USD in den Büchern gestanden. Procter Gamble hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,89 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 24.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 21.10.2026.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

