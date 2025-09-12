DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow45.986 +0,5%Nas22.287 -0,2%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1848 -0,1%Öl67,72 -1,1%Gold3.662 -0,8%
DAX schließt stabil -- Fed senkt Leitzins -- US-Börsen uneinheitlich --China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble gewinnt am Mittwochabend

17.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Procter Gamble zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Procter Gamble-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 161,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
135,28 EUR 2,48 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die Procter Gamble-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 161,05 USD. Den Tageshöchststand markierte die Procter Gamble-Aktie bei 161,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,64 USD. Zuletzt wechselten via New York 476.126 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,01 Prozent. Am 01.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,91 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,92 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,30 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Procter Gamble-Aktie bei 177,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Procter Gamble am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Procter Gamble im vergangenen Quartal 20,89 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Procter Gamble 20,53 Mrd. USD umsetzen können.

Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 24.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Procter Gamble rechnen Experten am 21.10.2026.

Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,99 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

mehr Analysen