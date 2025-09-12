DAX23.622 +1,1%ESt505.447 +1,4%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.188 +0,4%Nas22.535 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1774 -0,4%Öl67,75 -0,2%Gold3.642 -0,5%
Notierung im Blick

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble gibt am Nachmittag nach

18.09.25 16:11 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 158,09 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
133,84 EUR -1,64 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Procter Gamble befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,4 Prozent auf 158,09 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Procter Gamble-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 157,99 USD aus. Bei 158,09 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 258.614 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 180,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). 14,11 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 149,91 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Procter Gamble-Aktie 5,17 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,29 USD. Im Vorjahr hatte Procter Gamble 4,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Procter Gamble-Aktie im Durchschnitt mit 177,00 USD.

Am 29.07.2025 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,27 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,89 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Procter Gamble einen Umsatz von 20,53 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Procter Gamble am 24.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 21.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 6,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet

Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble

Procter & Gamble-Aktie sinkt: Tausende Stellen in der Verwaltung werden gestrichen

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
