Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble fällt am Nachmittag

So entwickelt sich Procter Gamble

21.08.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 158,19 USD abwärts.

Der Procter Gamble-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 158,19 USD. Das Tagestief markierte die Procter Gamble-Aktie bei 157,18 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 158,16 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 284.162 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,40 USD) erklomm das Papier am 28.11.2024. Gewinne von 14,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,91 USD. Dieser Wert wurde am 01.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,29 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Procter Gamble 4,08 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 177,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Procter Gamble am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 20,89 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 15.10.2025 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 6,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen