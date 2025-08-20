Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 158,38 USD ab.
Das Papier von Procter Gamble gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 158,38 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Procter Gamble-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 157,18 USD aus. Bei 158,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 525.150 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2025 Kursverluste bis auf 149,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 5,35 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,29 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 177,00 USD.
Procter Gamble ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,48 USD gegenüber 1,27 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,89 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 20,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Procter Gamble am 15.10.2025 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 6,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Alle: Alle Empfehlungen