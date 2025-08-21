DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,12 +2,9%Dow45.752 +2,2%Nas21.475 +1,8%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1726 +1,0%Öl67,67 ±0,0%Gold3.373 +1,0%
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble steigt am Nachmittag

22.08.25 16:09 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble steigt am Nachmittag

Die Aktie von Procter Gamble zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Procter Gamble-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 160,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
135,74 EUR -0,68 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Procter Gamble konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 160,21 USD. Im Tageshoch stieg die Procter Gamble-Aktie bis auf 160,67 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 159,54 USD. Bisher wurden heute 161.603 Procter Gamble-Aktien gehandelt.

Bei 180,40 USD markierte der Titel am 28.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2025 auf bis zu 149,91 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,29 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,00 USD je Procter Gamble-Aktie aus.

Procter Gamble ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,27 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 20,89 Mrd. USD gegenüber 20,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Procter Gamble am 15.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 6,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

mehr Analysen