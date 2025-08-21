Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Freitagabend mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 158,47 USD nach.

Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 158,47 USD. Die Procter Gamble-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 158,35 USD ab. Bei 159,54 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 429.334 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Am 28.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Kursplus von 13,84 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.08.2025 (149,91 USD). Abschläge von 5,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,29 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,00 USD für die Procter Gamble-Aktie.

Am 29.07.2025 lud Procter Gamble zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,27 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 20,89 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,99 USD je Aktie belaufen.

