Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Montagabend in Rot

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Der Procter Gamble-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 154,12 USD.

Die Procter Gamble-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 154,12 USD abwärts. Die Procter Gamble-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 153,57 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 155,52 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 506.236 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 180,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 17,05 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 149,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 2,73 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,29 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Procter Gamble 4,08 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Procter Gamble am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 USD, nach 1,27 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 20,89 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 24.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Procter Gamble-Anleger Experten zufolge am 21.10.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,99 USD je Aktie in den Procter Gamble-Büchern.

