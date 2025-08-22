Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 158,08 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 158,08 USD. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 157,79 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 158,19 USD. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 152.621 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 149,91 USD fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,17 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,29 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,00 USD für die Procter Gamble-Aktie.

Procter Gamble ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,48 USD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 20,89 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 15.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

