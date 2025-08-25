Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Procter Gamble. Zuletzt ging es für das Procter Gamble-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 156,45 USD.

Das Papier von Procter Gamble legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 156,45 USD. Die Procter Gamble-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 156,68 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 155,93 USD. Bisher wurden via New York 133.599 Procter Gamble-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 15,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 149,91 USD. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 4,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,29 USD. Im Vorjahr erhielten Procter Gamble-Aktionäre 4,08 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,00 USD.

Procter Gamble ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 20,89 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 20,53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Procter Gamble am 15.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,99 USD je Procter Gamble-Aktie.

