Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

27.08.25 16:10 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 156,42 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 156,42 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Procter Gamble-Aktie bis auf 156,51 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,00 USD. Von der Procter Gamble-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 136.576 Stück gehandelt.

Bei 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,91 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 4,08 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,29 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Procter Gamble-Aktie bei 177,00 USD.

Am 29.07.2025 legte Procter Gamble die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 USD, nach 1,27 USD im Vorjahresvergleich. Procter Gamble hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,89 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 15.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 6,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen