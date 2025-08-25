Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble reagiert am Abend positiv

So entwickelt sich Procter Gamble

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Procter Gamble-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 156,33 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:05 Uhr 0,2 Prozent auf 156,33 USD. Die Procter Gamble-Aktie legte bis auf 156,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 156,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 286.613 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 15,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 149,91 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,29 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,00 USD für die Procter Gamble-Aktie.

Procter Gamble ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,89 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.10.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble im Jahr 2026 6,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

