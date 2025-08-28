DAX23.957 -0,4%ESt505.367 -0,6%Top 10 Crypto15,36 -3,4%Dow45.410 -0,5%Nas21.436 -1,2%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,05 -0,3%Gold3.437 +0,6%
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Blick auf Aktienkurs

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag gefragt

29.08.25 16:10 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt konnte die Aktie von Procter Gamble zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 156,75 USD.

Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 156,75 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Procter Gamble-Aktie bei 157,18 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 156,13 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 112.243 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 15,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 149,91 USD fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,36 Prozent.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,29 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,00 USD für die Procter Gamble-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Procter Gamble am 29.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,89 Mrd. USD im Vergleich zu 20,53 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 15.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

