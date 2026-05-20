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Stellantis-Aktie in Rot: Strategie 2030 - Investitionen vor allem in 4 Kernmarken

21.05.26 14:23 Uhr
Stellantis-Aktie fällt: Strategie 2030 setzt auf 4 Kernmarken | finanzen.net

Stellantis hat einen Strategieplan bis 2030 im Volumen von 60 Milliarden Euro vorgestellt.

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Der Autokonzern will 70 Prozent der Produktinvestitionen auf seine vier Kernmarken Peugeot, Fiat, Jeep und Ram konzentrieren.

Die Pläne umfassen auch erschwinglichere neue Autos. In Nordamerika etwa plant Stellantis, sich mit 11 völlig neuen Fahrzeugen einen größeren Marktanteil zu sichern, darunter sieben "im Bereich unter 40.000 Dollar" und zwei "unter 30.000 Dollar".

Der Autohersteller versucht, nach ein paar schwierigen Jahren wieder in die Spur zu kommen. Nachdem Stellantis im wichtigen Markt USA an Boden verloren hatte, verbuchte das Unternehmen im Jahr 2025 einen Nettoverlust von 26 Milliarden Dollar. Der Verlust entsprach der massiven Belastung, die das Unternehmen hinnehmen musste, um nach jahrelangen Investitionen in Elektrofahrzeuge eine Kehrtwende zu vollziehen.

An der EURONEXT notiert die Stellantis-Aktie zeitweise 4,75 Prozent tiefer bei 6,123 Euro.

Von Christopher Otts

DOW JONES

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

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