Produktion fällt zurück

Die Aktien des Tesla-Konkurrenten Lucid stehen am Mittwoch im Fokus der Anleger.

Unter den Einzelwerten legen Lucid-Aktien an der NASDAQ vorbörslich zeitweise um 1,11 Prozent auf 2,73 US-Dollar zu. Der US-Elektroautohersteller hat im vergangenen Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert, die Produktion sank allerdings im Vergleich zum Vorquartal. Im ersten Quartal, das am 31. März endete, produzierte der Elektrofahrzeughersteller 1.728 Fahrzeuge und lieferte 1.967 Fahrzeuge aus. Im Vorquartal hatte das Unternehmen noch 2.391 Fahrzeuge produziert und 1.734 Fahrzeuge ausgeliefert. Lucid strebt eine Produktion von 9.000 Fahrzeugen im Jahr 2024 an.

