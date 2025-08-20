DAX24.201 -0,3%ESt505.445 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,3%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.200 -0,9%Euro1,1641 -0,1%Öl67,27 +0,3%Gold3.341 -0,2%
Produktion läuft weiter nach Brand in Tesla-Werk Grünheide

21.08.25 13:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
276,05 EUR -1,95 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Nach einem Feuer im Tesla-Werk in Grünheide läuft die Produktion uneingeschränkt weiter. Am Montagnachmittag seien einzelne Batteriezellen in Brand geraten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Feuer sei lokal begrenzt gewesen und in kurzer Zeit durch die Werkfeuerwehr gelöscht worden. Zunächst berichtete das Handelsblatt.

Das Gebäude wurde während des Einsatzes evakuiert, wie es weiter hieß. Bereits 15 Minuten nach der Alarmierung habe die Werkfeuerwehr bestätigt, dass alle betroffenen Zellen gelöscht seien. Weder Menschen noch die Umwelt seien durch den Vorfall zu Schaden gekommen, teilte Tesla mit. Es habe auch keine größeren Schäden an Anlagen oder am Gebäude selbst gegeben.

Die im gleichen Gebäude untergebrachte Antriebsfertigung nahm den Angaben zufolge nach kurzer Zeit wieder Betrieb auf. Auswirkungen auf die Fahrzeugproduktion habe es nicht gegeben./agy/DP/jha

DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG
24.07.2025Tesla SellUBS AG

