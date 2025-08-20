Produktion läuft weiter nach Brand in Tesla-Werk Grünheide

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Nach einem Feuer im Tesla-Werk in Grünheide läuft die Produktion uneingeschränkt weiter. Am Montagnachmittag seien einzelne Batteriezellen in Brand geraten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Feuer sei lokal begrenzt gewesen und in kurzer Zeit durch die Werkfeuerwehr gelöscht worden. Zunächst berichtete das Handelsblatt.

Das Gebäude wurde während des Einsatzes evakuiert, wie es weiter hieß. Bereits 15 Minuten nach der Alarmierung habe die Werkfeuerwehr bestätigt, dass alle betroffenen Zellen gelöscht seien. Weder Menschen noch die Umwelt seien durch den Vorfall zu Schaden gekommen, teilte Tesla mit. Es habe auch keine größeren Schäden an Anlagen oder am Gebäude selbst gegeben.

Die im gleichen Gebäude untergebrachte Antriebsfertigung nahm den Angaben zufolge nach kurzer Zeit wieder Betrieb auf. Auswirkungen auf die Fahrzeugproduktion habe es nicht gegeben./agy/DP/jha