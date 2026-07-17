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Produktion

Nestlé-Aktie in Rot: Megadeal in Italien - Millionen-Investment in Tiernahrung

Nestlé-Aktie in Rot: Megadeal in Italien - Millionen-Investment in Tiernahrung

Nestlé baut seine Produktionskapazität für Tierfutter aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
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Wie die Nestlé-Sparte Purina mitteilte, investiert sie 520 Millionen Schweizer Franken in ein italienisches Werk zur Herstellung von Nassfutter für Katzen und Hunde. Die Produktion in Mantua soll 2029 anlaufen.

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"Super-Premium-Nassfutter für Haustiere ist derzeit besonders attraktiv", sagte Rafael Lopez, CEO von Nestlé Purina PetCare Europe.

Nestlé hatte dieses Jahr Pläne bekannt gegeben, 370 Millionen Franken für eine neue Nassfutterfabrik für Haustiere in Brasilien aufzuwenden. Im Schweizer Handel verliert die Nestlé-Aktie zeitweise 0,71 Prozent auf 84,94 Franken.

DJG/DJN/mgo/ros

DOW JONES

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

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07.07.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
06.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.