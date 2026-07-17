Nestlé-Aktie in Rot: Megadeal in Italien - Millionen-Investment in Tiernahrung

Produktion

20.07.26 15:20 Uhr

Nestlé baut seine Produktionskapazität für Tierfutter aus.

Wie die Nestlé-Sparte Purina mitteilte, investiert sie 520 Millionen Schweizer Franken in ein italienisches Werk zur Herstellung von Nassfutter für Katzen und Hunde. Die Produktion in Mantua soll 2029 anlaufen.

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"Super-Premium-Nassfutter für Haustiere ist derzeit besonders attraktiv", sagte Rafael Lopez, CEO von Nestlé Purina PetCare Europe.

Nestlé hatte dieses Jahr Pläne bekannt gegeben, 370 Millionen Franken für eine neue Nassfutterfabrik für Haustiere in Brasilien aufzuwenden. Im Schweizer Handel verliert die Nestlé-Aktie zeitweise 0,71 Prozent auf 84,94 Franken.

DJG/DJN/mgo/ros

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