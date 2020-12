Produktion von Schutzausrüstung wird gefördert

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium startet nach eigenen Angaben die Förderung von Forschungs- und Technologievorhaben zur Produktion innovativer persönlicher Schutzausrüstung. Am Mittwoch werde die entsprechende Richtilinie im Bundesanzeiger veröffentlicht und trete damit in Kraft, teilte das Ministerium mit. Anträge zur Förderung von Produkt- und Produktionsprozessinnovationen könnten nun gestellt werden.

Die Verwendung von Schutzausrüstung sei ein wesentlicher Bestandteil der Strategie der Bundesregierung zur dauerhaften Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie in Deutschland. Beispielsweise hätten FFP-Masken eine breite Verwendung nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in Bevölkerung, Verwaltung und Wirtschaft zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos gefunden. Schutzausrüstung habe seit jeher eine erhebliche Bedeutung in Industrie und Gewerbe im Bereich des Arbeitsschutzes. Bis zu 40 Prozent der Erwerbstätigen seien Träger von Schutzausrüstung.

Ziel der neuen Förderrichtlinie ist es den Angaben zufolge, "entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Schutzausrüstung Anreize für verstärkte Innovationstätigkeit zu setzen", um die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu stärken und einen Beitrag zur Erhaltung von Produktionskapazitäten am Standort Deutschland zu leisten. Mit der Fördermaßnahme sollten insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) unterstützt werden.

Insgesamt stehen für den Zeitraum bis 2025 laut Wirtschaftsministerium 163 Millionen Euro an Fördervolumen zur Verfügung. Für Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft kann die Förderung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses demnach je nach Marktnähe der zu entwickelnden Lösungen 15 bis 50 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtkosten betragen. Für KMU sowie Hochschulen, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen sollen die Ausgaben im Einzelfall zu einem höheren Prozentsatz förderfähig sein - bis zu 80 Prozent beziehungsweise bis zu 100 Prozent.

