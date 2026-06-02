Produktionsanlage

Air Liquide wird fast 200 Millionen Euro in Südkorea investieren.

Das französische Unternehmen werde dort eine Stickstoff-Produktionsanlage errichten, die Ende 2027 in Betrieb gehen solle, heißt es in einer Mitteilung des französischen Industriegasespezialisten. Beliefert werde mit den dort produzierten Gasen eine neue Packaging- und Testanlage für KI-Speicherchips des koreanischen Chipherstellers SK Hynix in Cheongju. Air Liquide teilte mit, es sei mit SK Hynix ein langfristiger Vertrag unterzeichnet worden.

Wer­bung Wer­bung

Das französische Unternehmen hatte erst kürzlich den südkoreanischen Industriegasanbieter DIG Airgas übernommen. Jetzt zeige sich ein unmittelbarer Wertzuwachs, erklärte Air Liquide.

Die Air Liquide-Aktie gewinnt im Pariser Handel zeitweise 1,35 Prozent auf 178,92 Euro.

DJG/DJN/rio/ros

DOW JONES