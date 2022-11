BioNTech-Aktie vorbörslich schwächer: BioNTech kauft Novartis Produktionsstätte in Singapur ab

Wie der Mainzer Konzern mitteilte, wird eine Produktionsanlage von der Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing gekauft. Die Anlage soll als regionaler Hauptsitz von BioNTech dienen und die erste mRNA-Produktionsstätte des Unternehmens in Singapur werden.

"Die Übernahme ermöglicht es uns, den Aufbau einer hochmodernen mRNA-Produktionsstätte zu beschleunigen und so schneller Kapazitäten für potenzielle klinische Studien und die kommerzielle Bereitstellung unserer mRNA-Impfstoffe und -Therapeutika in der Region zu schaffen", wird Sierk Poetting, Chief Operating Officer von BioNTech, in der Mitteilung zitiert.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel sinkt die BioNTech-Aktie zeitweise 1,22 Prozent auf 152,62 US-Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images, Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images