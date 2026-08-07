Siemens-Aktie fester: Millionen-Offensive für KI-Infrastruktur
Siemens investiert über 200 Millionen US-Dollar in zwei neue US-Produktionsstätten in Georgia und Texas, um die elektrische Infrastruktur für den boomenden Markt der KI-Rechenzentren auszubauen.
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Durch das Projekt entstehen nach Mitteilung von Siemens mehr als 1.500 Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten. Die neuen Anlagen sollen die elektrische Ausrüstung produzieren, die für den reibungslosen Betrieb von KI-Rechenzentren gebraucht werden. Dies sind Systeme zur Verteilung, Überwachung und Steuerung der Stromversorgung in energieintensiven Umgebungen.
Die Investitionen seien Teil der globalen Strategie zur Kapazitätserweiterung, erklärte Siemens weiter. Bereits im Juli 2026 hatte das Unternehmen Investitionen von rund 300 Millionen Euro in seine deutschen Werke angekündigt, um das schnelle Wachstum von KI und Rechenzentren zu unterstützen.Im XETRA-Handel gewinnt die Siemens-Aktie zeitweise 2,44 Prozent auf 279,75 Euro.
DJG/DJN/cbr/cln
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