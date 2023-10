NASDAQ-Titel Tesla-Aktie schwächer: Tesla mit enttäuschenden Auslieferungen im vergangenen Quartal

Produktionsunterbrechungen

Der US-Elektroautobauer Tesla hat im dritten Quartal weniger Autos ausgeliefert als erwartet.

Insgesamt gingen 435 059 Fahrzeuge an die Kunden, wie das Unternehmen am Montag in Austin (Texas) mitteilte. Das war weniger als im Vorquartal, Tesla begründete das mit Produktionsunterbrechungen für den Austausch von Maschinen in Fabriken. Analysten hatten zuvor mit rund 20 000 mehr verkauften Autos gerechnet. Die Tesla-Aktie fiel an der US-Börse nach Handelsbeginn um 2,7 Prozent.

Das Unternehmen stellte 430 488 Autos her und damit weniger, als es auslieferte. In den vergangenen Quartalen hatte Tesla teils deutlich mehr produziert als verkauft, worin Analysten einen Mitgrund für die deutlichen Preissenkungen des Unternehmens von Milliardär Elon Musk sahen. Tesla ist auf dem Weg, ein großer Hersteller zu werden und will dieses Jahr weiter 1,8 Millionen Fahrzeuge bauen, weswegen Musk den Verkauf mit Rabatten ankurbelte. Hinzu kommt der harte Preiswettbewerb im wichtigen Markt China. Finanzzahlen zum dritten Quartal legt Tesla am 18. Oktober nach US-Börsenschluss vor.

Im NASDAQ-Handel verliert die Tesla-Aktie zeitweise 1,95 Prozent auf 245,33 US-Dollar.

