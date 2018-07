Produktoffensive: Darauf können sich Apple-Fans im Herbst freuen

So dürfte es Upgrades nicht nur beim iPhone und iPad geben. Denn bisher wurde in diesem Jahr neben dem HomePod lediglich ein günstigeres iPad mit Stift-Unterstützung vorgestellt.

Traditionell findet im September auf der Keynote die Vorstellung neuer Produkte von Apple statt. Dabei steht meist das iPhone im Mittelpunkt. Schon jetzt fiebern Fans darauf hin - die Gerüchte über die neuen iPhones mehren sich und auch über eine Vielzahl an Farbvarianten wird gemunkelt. Doch damit nicht genug.

Die Stimmen werden lauter, dass der Tech-Riese aus Cupertino kommenden Herbst so viele neue Produkte vorstellen könnte wie schon lange nicht mehr. Analysten zufolge dürfte es Neuerungen bei iPhones, iPads, Macs, Apple Watches und auch AirPods sowie weiterem Zubehör geben. Dieser Meinung ist auch Ming-Chi Kuo. Der Analyst ist bekannt dafür, stets gut bezüglich neuer Apple-Produkte informiert zu sein und liegt mit seinen Vorhersagen in der Regel richtig.

Drei neue iPhones in den verschiedensten Farben?

Ming-Chi Kuo ist sich inzwischen sicher, dass Apple im September drei neue iPhones vorstellen wird, dass gibt er in einem Blogbeitrag auf der branchenbekannten Seite MacRumors bekannt. Neben den zwei Premium-Modellen mit OLED-Bildschirm in den Größen 5,8 und 6,5 Zoll dürfte auch eine günstigere Variante mit einem 6,1 Zoll großen LCD-Screen präsentiert werden. Der Preis für diese Variante dürfte bei rund 700 US-Dollar liegen. Zudem mehren sich die Gerüchte, dass dieses Modell bunter erscheinen könnte, ähnlich dem iPhone 5c. So seien Farben wie grau, weiß, blau, rot und orange durchaus möglich. Das 6,5-Zoll-Modell werde Ming-Chi Kuo zufolge aber nur in schwarz, weiß und gold verfügbar sein. Alle iPhones dürften jedoch ohne Home-Button, dafür aber mit der Gesichtserkennung FaceID ausgestattet sein.

Upgrades beim iPad

Auch das iPad dürfte in neuem Glanz erscheinen: Ming-Chi Kuo rechnet hier ebenfalls mit FaceID, der Home-Button dürfte bei dem neuen Modell verschwunden sein. Erste Hinweise darauf waren bereits in der iOS 12 Beta-Version zu finden. Der Analyst glaubt, Apple werde statt dem bisherigen 10,5-Zoll-Modell nun ein neues 11-Zoll-iPad vorstellen. Zudem könnte es eventuell eine verbesserte 12,9-Zoll-Variante geben. Ähnlich wie bei den neuen iPhones könnte auch beim iPad der Rahmen deutlich schlanker gestaltet werden.

Mac, Mac mini und iMac

Nach langer Wartezeit dürfte sich Apple auch für den Mac mini etwas Neues überlegt haben. Wahrscheinlich sind hier neue Intel-Prozessoren der achten Generation und auch neue Anschlüsse und Schnittstellen möglich. Bezüglich Änderungen am Design hat sich Kuo Ming-Chi nicht geäußert.

Neben dem verbesserten Mac mini dürfte auch der iMac einen besseren Prozessor sowie eine bessere Grafikleistung erhalten.

Ming-Chi Kuo sagt zudem ein neues, günstigeres MacBook voraus - dieses könnte als Nachfolger des MacBook Air gelten und dürfte für unter 1.000 Euro erhältlich sein.

Bis vor Kurzem hielt der Analyst noch eine technische Verbesserung des 12-Zoll-MacBooks für wahrscheinlich - diese Prognose ist nun allerdings bereits in Kraft getreten. Sie wurde überraschenderweise in der vergangenen Woche angekündigt, ab sofort können also MacBooks mit verbesserter Hardware bestellt werden. Daher dürfte dem MacBook auf dem Event im Herbst keine allzu große Beachtung mehr zukommen.

Auch die Apple Watch erhält Neuerungen

Im September dürfte Apple Kuo zufolge außerdem zwei neue Modelle der Apple Watch vorstellen. Diese dürften über größere Displays verfügen - statt bisher 38 und 42 sind nun 40 und 45 Millimeter wahrscheinlich. Ob auch das Gehäuse größer wird oder lediglich die Ränder schmaler, darüber konnte Ming-Chi Kuo bisher keine Auskunft geben. Wahrscheinlich sind ihm zufolge aber längere Akkulaufzeiten sowie eine verbesserte Herzfrequenzmessung.

Weitere Upgrades beim Zubehör

Neben all dieser neuen Hardware dürfte auch eine verbesserte Version der AirPods auf der Keynote erscheinen. Hier sei Ming-Chi Kuo zufolge eine Überarbeitung des Sprachassistenen Siri wahrscheinlich, welcher schließlich durch "Hey Siri" aktiviert werden könnte. Daneben dürfte noch das drahtlose Ladegerät auf den Markt kommen, welches bereits im September letzten Jahres angekündigt wurde.

Ob all diese Neuerung tatsächlich auf der Keynote im September vorgestellt werden und ob es eventuell sogar noch mehr neue Hardware geben wird, ist allerdings noch nicht sicher. Es wird damit gerechnet, dass Apple neben diesem Event auch im Oktober oder November noch weitere Hardware vorstellen könnte.

