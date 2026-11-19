Umsatzseitig standen 0,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 50,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Professional Diversity Network 1,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,32 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -24,900 USD je Aktie erzielt worden.

Professional Diversity Network lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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