Professional Diversity Network präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Professional Diversity Network lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,32 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -24,900 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 0,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 50,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Professional Diversity Network 1,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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