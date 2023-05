Professor Andrew L. Hopkins zum Fellow of the Royal Society gewählt

Aktien in diesem Artikel Exscientia 4,68 EUR

1,30% Charts

News

Analysen

Professor Andrew Hopkins DPhil LLD FRSE, Gründer und Chief Executive von Exscientia plc (Nasdaq: EXAI), wurde als Fellow of the Royal Society, in die älteste und einflussreichste wissenschaftliche Gesellschaft der Welt, die Royal Society, aufgenommen. Andrew Hopkins ist Leiter einer der bedeutendsten Wissenschafts- und Technologieunternehmen Großbritanniens, das die pharmazeutische Forschung mit den Vorteilen modernster KI-Technologie verbindet, um neue Präzisionsmedikamente für bedürftige Menschen zu entwerfen, zu entdecken und zu entwickeln.

Er gehört zu den rund 1.700 Fellows und ausländischen Mitgliedern der Royal Society, zu denen die bedeutendsten Wissenschaftler, Technologie- und Technikpioniere aus dem Vereinigten Königreich, dem Commonwealth und der ganzen Welt gehören, darunter etwa 85 Nobelpreisträger. Die Fellows of the Royal Society und Foreign Members der Royal Society werden in Anerkennung ihrer außergewöhnlichen Beiträge zur Wissenschaft auf Lebenszeit ausgewählt.

Die prestigeträchtige Auszeichnung spiegelt Andrew Hopkins lebenslange Leidenschaft für die Nutzung innovativer Technologien wider, um qualitativ hochwertige Arzneimittelkandidaten zu entwickeln und sie für die Patienten zugänglich zu machen. Im Jahr 2006 veröffentlichte er in Nature Biotechnology eine der ersten Arbeiten über maschinelles Lernen in großem Maßstab auf Pharmakologiedaten. Im Jahr 2012 veröffentlichte er in Nature eine der ersten Arbeiten, in der er aufzeigte, dass maschinelles Lernen und generative Algorithmen für die Entwicklung neuartiger, zielgerichteter Arzneimittel eingesetzt werden können. Im selben Jahr gründete er Exscientia, ein Vorreiter beim Einsatz künstlicher Intelligenz zur Entwicklung neuer Arzneimittelkandidaten, und leitete das Team, das die ersten KI-entwickelten Arzneimittel entdeckte, die in klinischen Studien am Menschen getestet wurden.

"Passionierte Wissenschaftler haben die Macht, die Welt zu verändern", so Andrew Hopkins. "Außergewöhnliche Wissenschaft gepaart mit herausragender Technologie kann diesen Wandel noch schneller herbeiführen und wissenschaftlichen Fortschritt für alle zugänglich machen. Ich fühle mich privilegiert, diese Auszeichnung im Namen des wunderbaren Teams von Exscientia entgegenzunehmen - herausragende Fachleute, die jeden Tag mit der Vision zusammenarbeiten, das Leben von Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu verändern."

Als CEO von Exscientia, einem der größten und am schnellsten wachsenden Biotechnologieunternehmen Großbritanniens, leitet Professor Hopkins ein globales Team von über 400 Wissenschaftlern und Technologieexperten in Großbritannien, Österreich, den USA und in anderen Ländern. Für seine durchgängige KI-gesteuerte Plattform für Präzisionsmedizin wurde Exscientia mit dem Prix Galien USA 2022 für digitale Gesundheit ausgezeichnet, der häufig als Äquivalent zum Nobelpreis in der biopharmazeutischen Forschung angesehen wird. Vor Exscientia hatte Dr. Hopkins die Lehrstühle für Medizinische Informatik und Translationale Biologie an der University of Dundee inne und leitete ein Jahrzehnt lang Informatikgruppen bei Pfizer. Er promovierte in Biophysik an der Universität Oxford und hat einen Honorarlehrstuhl an der Universität von Dundee inne.

Sir Adrian Smith, Präsident der Royal Society, erklärte: "Ich freue mich, unsere neueste Kohorte von Fellows begrüßen zu dürfen. Diese Personen haben die Grenzen ihres jeweiligen Fachgebiets erweitert und einen positiven Einfluss auf die gesamte Welt ausgeübt. Sie sind bahnbrechende Wissenschaftler und Innovatoren aus der ganzen Welt, die alle Erwartungen übertroffen und unser Denken verändert haben. Die diesjährigen Stipendiaten haben bereits Unglaubliches geleistet, und ich hege keinen Zweifel daran, dass sie dies auch weiterhin tun werden. Ich freue mich darauf, sie kennenzulernen und ihre Beiträge in Zukunft zu verfolgen."

Über Exscientia

Exscientia ist ein Pharmatechnologieunternehmen, das sich der Entdeckung, dem Design und der Entwicklung der bestmöglichen Medikamente auf die schnellste und effektivste Weise mit Hilfe von KI widmet. Exscientia hat die erste funktionale Plattform für Präzisionsonkologie entwickelt, die in einer prospektiven klinischen Interventionsstudie erfolgreiche Orientierungshilfe bei der Behandlungswahl und bessere Ergebnisse für die Patienten bietet. Auch bringt sie mit Hilfe von KI entwickelte niedermolekulare Verbindungen bis zur klinischen Entwicklung voran. Unsere interne Pipeline richtet ihren Fokus auf die Nutzung unserer präzisionsmedizinischen Plattform in der Onkologie, während unsere Partner-Pipeline unseren Ansatz auf andere Therapiegebiete ausdehnt. Wir sind davon überzeugt, dass mit unserem neuen Ansatz zur Schaffung von Arzneimitteln die besten Ideen der Wissenschaft schnell in die besten Medikamente für Patienten umgesetzt werden können.

Besuchen Sie uns auf https://www.exscientia.ai oder folgen Sie uns auf Twitter @exscientiaAI.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Exscientia

Die vorliegende Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, wie dieser Begriff im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 definiert ist, und zwar auch in Bezug auf die Forschung und Entwicklung von Exscientia und die Produktkandidaten. Jede Aussage, die die Ziele, Pläne, Erwartungen, finanziellen oder sonstigen Prognosen, Absichten oder Überzeugungen von Exscientia beschreibt, ist eine zukunftsgerichtete Aussage und sollte als eine mit Risiken verbundene Aussage betrachtet werden. Solche Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich derer, die sich auf die Einleitung, den Umfang und den Fortschritt der von Exscientia und seinen Partnern geplanten und laufenden präklinischen und klinischen Studien und deren Kosten, die klinischen, wissenschaftlichen, behördlichen und technischen Entwicklungen, den Prozess der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Produktkandidaten, die sicher und wirksam für den Einsatz als Humantherapeutika sind, und sonstige Faktoren beziehen. In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten sowie sonstiger Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt "Risikofaktoren" und anderen Abschnitten des Jahresberichts von Exscientia auf Formblatt 20-F beschrieben sind, der am 23. März 2022 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (Aktenzeichen. 001-40850) und weiteren Unterlagen, die Exscientia bisweilen bei der SEC einreicht (die unter https://www.sec.gov/abrufbar sind), können die Ereignisse und Umstände, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, nicht eintreten, und die tatsächlichen Ergebnisse von Exscientia können erheblich und nachteilig von den erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen von Exscientia das gutgläubige Urteil der Unternehmensleitung widerspiegeln, beruhen diese Aussagen nur auf Fakten und Faktoren, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bekannt sind. Infolgedessen werden Sie vorsorglich darauf hingewiesen, dass Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230510005178/de/