Nordex-Aktie: Windkraftkonzern meldet Gewinnsprung in Q3

Profitabilitätsziel

05.11.26 08:13 Uhr

Der Windanlagen-Hersteller Nordex hat seinen Gewinn im dritten Quartal nahezu verdreifacht.

Das Konzernergebnis stieg in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr von knapp 52 auf gut 147 Millionen Euro, teilte das MDAX -Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Das ist mehr als von Nordex befragte Analysten durchschnittlich auf ihren Zetteln hatten. Die Hamburger hatten bereits Mitte Oktober vorläufige Zahlen zur Entwicklung des Tagesgeschäfts vorgelegt und in diesem Zuge auch das Profitabilitätsziel für das Gesamtjahr nach oben gesetzt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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