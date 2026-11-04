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Profitabler

AUTO1-Aktie dreht ins Plus: Zweistelliges Wachstum stützt bestätigten Ausblick

AUTO1-Aktie dreht ins Plus: Zweistelliges Wachstum stützt bestätigten Ausblick

AUTO1 hat im dritten Quartal von einem starken Absatzwachstum profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
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Der Umsatz legte zweistellig zu, zudem wurde das Unternehmen profitabler. Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte der im MDAX notierte Autohändler, der für die Marke Autohero bekannt ist.

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Der Fahrzeugabsatz stieg um 11 Prozent auf 242.817 Einheiten. Der Umsatz legte um gut 10 Prozent auf 2,35 Milliarden Euro zu. Der Bruttogewinn betrug 298 Millionen Euro, ein Plus von 16 Prozent zum Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte überproportional um 46 Prozent auf 76 Millionen Euro.

Für 2026 strebt AUTO1 weiterhin einen Absatz von 940.000 bis 1 Million Fahrzeugen an. Der Bruttogewinn wird bei 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro gesehen, das bereinigte EBITDA bei 250 bis 275 Millionen Euro.

JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight' - Ziel 34 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AUTO1 nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel wertete diese in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung als "etwas enttäuschend". Sowohl der Umsatz als auch das bereinigte operative Ergebnis des Online-Händlers von Gebrauchtfahrzeugen hätten die Konsensschätzungen verfehlt.

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Die AUTO1-Aktie gewinnt im XETRA zwischenzeitlich 1,89 Prozent auf 18,29 Euro.

DOW JONES / dpa-AFX Broker

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:16 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:51 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 AUTO1 Buy UBS AG

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