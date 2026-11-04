AUTO1-Aktie springt an: Zweistelliges Wachstum stützt bestätigten Ausblick

Profitabler

04.11.26 08:00 Uhr

AUTO1 hat im dritten Quartal von einem starken Absatzwachstum profitiert.

Der Umsatz legte zweistellig zu, zudem wurde das Unternehmen profitabler. Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte der im MDAX notierte Autohändler, der für die Marke Autohero bekannt ist.

Werbung

Der Fahrzeugabsatz stieg um 11 Prozent auf 242.817 Einheiten. Der Umsatz legte um gut 10 Prozent auf 2,35 Milliarden Euro zu. Der Bruttogewinn betrug 298 Millionen Euro, ein Plus von 16 Prozent zum Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte überproportional um 46 Prozent auf 76 Millionen Euro.

Für 2026 strebt AUTO1 weiterhin einen Absatz von 940.000 bis 1 Million Fahrzeugen an. Der Bruttogewinn wird bei 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro gesehen, das bereinigte EBITDA bei 250 bis 275 Millionen Euro.

Die AUTO1-Aktie gewinnt im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,62 Prozent zu ihrem XETRA-Schluss vom Vortag.

DJG/mgo/cbr

DOW JONES