DAX24.954 -0,1%Est506.054 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 -0,5%Nas23.102 -0,6%Bitcoin57.278 -1,0%Euro1,1868 -0,2%Öl70,60 +2,2%Gold5.070 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Gerresheimer A0LD6E BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Wall Street im Plus erwartet -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
BVB-Aktie tiefer: Schlotterbeck-Entscheidung bei Borussia Dortmund soll im März fallen BVB-Aktie tiefer: Schlotterbeck-Entscheidung bei Borussia Dortmund soll im März fallen
Siemens Energy-Aktie im Aufwind: Rekordaufträge und Gewinnsprung pulverisieren Analystenerwartungen Siemens Energy-Aktie im Aufwind: Rekordaufträge und Gewinnsprung pulverisieren Analystenerwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Profitables Wachstum

Kraft Heinz-Aktie bricht ein: Aufspaltungspläne vorerst ausgesetzt

11.02.26 14:21 Uhr
Kraft Heinz-Aktie stürzt an der NASDAQ ab - Aufspaltung vorerst gestoppt! | finanzen.net

Der US-Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz legt nur wenige Wochen nach dem Amtsantritt von Chef Steve Cahillane überraschend seine Pläne für eine Aufspaltung vorerst auf Eis.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kraft Heinz Company
19,68 EUR -1,34 EUR -6,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Meine oberste Priorität ist es, das Unternehmen wieder zu profitablem Wachstum zurückzuführen", sagte der Manager am Mittwoch anlässlich der Zahlenvorlage für 2025. Dazu brauche es derzeit alle Ressourcen. "Daher halten wir es für sinnvoll, die Arbeiten im Zusammenhang mit der Trennung vorübergehend auszusetzen." Die Aktien des Konzerns verlieren im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 6,29 Prozent auf 23,33 US-Dollar.

Wer­bung

Cahillane war zu Jahresbeginn an die Konzernspitze gerückt. Unter seinem Vorgänger Carlos Abrams-Rivera hatte Kraft Heinz im vergangenen September die Pläne verkündet, sich in zwei separat an der Börse notierte Unternehmen aufzuspalten. Die Transaktion sollte eigentlich bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden. Getrennt sollten beide Teile in Zukunft jeweils mehr für Investoren abwerfen. Ein Unternehmen sollte sich auf die Bereiche Saucen wie Heinz-Ketchup und Fertiggerichte wie Kraft Mac & Cheese konzentrieren, das zweite Unternehmen sollte den Bereich Lebensmittelprodukte wie Oscar Mayer Hotdogs und Lunchables wie Fertig-Hamburger beinhalten.

"Seit meinem Eintritt in das Unternehmen habe ich gesehen, dass die Chancen größer sind als erwartet und dass viele unserer Herausforderungen lösbar sind und in unserer Kontrolle liegen", sagte Cahillane nun laut Mitteilung. Anstatt die Aufspaltung fortzusetzen, will der Manager 600 Millionen US-Dollar (rund 504 Mio Euro) in die Hand nehmen und in das Marketing, die Forschung und Entwicklung sowie in eine "selektive Preisgestaltung" investieren, wie er ankündigte.

Unterstützung bekommt Cahillane vom Verwaltungsrat. Dessen Vorsitzender John Cahill, zeigte sich zuversichtlich, dass die "Entscheidung, die Arbeiten im Zusammenhang mit der Aufspaltung vorerst auszusetzen und unsere Ressourcen vollständig auf das Wachstum zu konzentrieren, zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Schritt ist".

Wer­bung

/tav/niw/mis

PITTSBURGH/CHICAGO (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Kraft Heinz Company und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kraft Foods (A)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kraft Foods (A)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kraft Heinz Company

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kraft Heinz Company

DatumRatingAnalyst
29.03.2019The Kraft Heinz Company UnderperformWolfe Research
05.02.2019The Kraft Heinz Company HoldDeutsche Bank AG
26.12.2018The Kraft Heinz Company BuyStandpoint Research
15.02.2017The Kraft Heinz Company BuyDeutsche Bank AG
05.05.2016The Kraft Heinz Company BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.12.2018The Kraft Heinz Company BuyStandpoint Research
15.02.2017The Kraft Heinz Company BuyDeutsche Bank AG
05.05.2016The Kraft Heinz Company BuyUBS AG
05.05.2016The Kraft Heinz Company OutperformRBC Capital Markets
05.05.2016The Kraft Heinz Company BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
05.02.2019The Kraft Heinz Company HoldDeutsche Bank AG
26.03.2015Kraft Foods Group HoldDeutsche Bank AG
09.02.2015Kraft Foods Group HoldDeutsche Bank AG
30.10.2014Kraft Foods Group HoldDeutsche Bank AG
25.02.2013HJ Heinz haltenJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.03.2019The Kraft Heinz Company UnderperformWolfe Research
26.03.2015Kraft Foods Group SellArgus Research Company
14.09.2009Kraft Foods verkaufenEuro am Sonntag
02.02.2007Kraft Foods underweightPrudential Financial
02.02.2007Kraft Foods underperformDA Davidson

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kraft Heinz Company nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen