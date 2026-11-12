GFT-Aktie: KI-Boom sorgt für höhere Jahresprognose

Profiteur der Zeitenwende

12.11.26 07:56 Uhr

Der KI-Boom sorgt bei GFT für zusätzlichen Rückenwind. Nach einem erfolgreichen bisherigen Jahresverlauf hebt der Softwareanbieter seine Erwartungen für 2026 an.

Der Softwareanbieter GFT wird dank des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) optimistischer für das laufende Jahr. Der Umsatz soll 2026 um 6 Prozent auf 945 Millionen Euro steigen, wie das im Kleinwerte-Index SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Bislang hatte GFT rund 930 Millionen Euro angepeilt. Auch beim bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBIT) wird der Konzern zuversichtlicher und erwartet nun rund 72 Millionen statt bisher 71 Millionen Euro.

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KI- und Cloud-Nachfrage treibt das Geschäft

Nach den ersten neun Monaten steht für den Softwareanbieter ein Umsatzplus von 7 Prozent auf 700,9 Millionen Euro zu Buche. Der bereinigte operative Gewinn legte um 16 Prozent auf 52,9 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente GFT mit 28,5 Millionen Euro sogar 27 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der SDAX-Konzern profitierte weiterhin stark von der hohen Nachfrage nach der Modernisierung von IT-Systemen mit KI- und Cloud-Technik. Zu den Kunden zählt unter anderem die Deutsche Bank.

STUTTGART (dpa-AFX)