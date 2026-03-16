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Deutsche Börse-Aktie schnellt hoch: Volatilität treibt Gewinne an

19.03.26 13:10 Uhr
Deutsche Börse-Aktie schnellt hoch: Kriegsbedingte Volatilität treibt Geschäft | finanzen.net

Turbulente Märkte und steigende Energiepreise sorgen für hohe Handelsvolumina und Rückenwind für die Deutsche Börse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
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Die Papiere der Deutschen Börse bleiben Profiteur der volatilen Aktienmärkte im Zuge des Iran-Kriegs. In der dritten Kriegswoche gewannen sie fast 9 Prozent, während der DAX sogar noch etwas deutlicher im Rückwärtsgang fuhr. Am Donnerstag legt die Aktie der Deutschen Börse um weitere 1,25 Prozent zu auf 252 Euro.

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Der deutsche Leitindex landete angesichts der Inflations- und Konjunktursorgen wegen massiv gestiegener Ölpreise auf dem tiefsten Niveau seit Mai 2025. Die Aktien der Deutschen Börse werden auf dem höchsten Niveau seit Sommer vorigen Jahres gehandelt.

Sie profitieren von hohen Handelsvolumina bei starken Kursschwankungen. Dies gilt nicht nur für den Aktienmarkt. Als Betreiber der Energiebörse EEX sind die Eschborner auch Nutznießer der immensen Bewegungen beim Gaspreis.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com, Video Media Studio Europe / Shutterstock.com

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11.03.2026Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
10.03.2026Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
10.03.2026Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
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16.02.2026Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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10.03.2026Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
10.03.2026Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.03.2026Deutsche Börse BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2026Deutsche Börse KaufenDZ BANK
13.02.2026Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
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11.03.2026Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
16.02.2026Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2026Deutsche Börse HoldWarburg Research
12.02.2026Deutsche Börse NeutralUBS AG
12.02.2026Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
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30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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