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Vincorion-Aktie im Höhenflug: Rüstungsboom treibt Umsatz kräftig an

Vincorion-Aktie im Höhenflug: Rüstungsboom treibt Umsatz kräftig an

Der Rüstungszulieferer Vincorion profitierte weiterhin kräftig von den höheren Wehrausgaben westlicher Staaten.

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Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Jahresvergleich um fast 45 Prozent auf 81,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Für das erste Halbjahr stünden damit 150,2 Millionen Euro Umsatz in den Büchern. Die Jahresziele bestätigte das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen. Anleger reagierten zunächst euphorisch auf die Nachrichten: Via XETRA steht für die Aktie ein Plus von 2,56 Prozent auf 18,46 Euro an der Kurstafel.

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Demnach erwartet der Vorstand für einen Konzernumsatz zwischen 280 und 320 Millionen Euro sowie eine um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern zwischen 18 und 19 Prozent. Die kompletten Halbjahreszahlen will Vincorion am 13. August veröffentlichen.

Vincorion war Ende März zu einem Ausgabepreis von 17 Euro je Aktie an die Börse gegangen. Die Firma gehörte bis 2022 zum Thüringer Technologiekonzern JENOPTIK, dann übernahm der britische Investor Star Capital das Unternehmen. Für die Briten war das ein gutes Timing, da die Nachfrage nach Rüstungsgütern rasant anstieg. Mit dem Börsengang machten sie Kasse, blieben in der Folge aber Hauptaktionär.

/mis/stk

WEDEL (dpa-AFX)

Bildquellen: VINCORION

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19.06.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)