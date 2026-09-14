Aktien von CrowdStrike, Palo Alto & Co. im Höhenflug: Darum trotzen Cybersicherheits-Titel den KI-Sorgen

Profiteure

14.09.26 15:46 Uhr

Während Chipwerte teils massiv unter Warnungen der KI-Chefs leiden, wird die Rally der Cybersicherheits-Titel befeuert. Das sind die Gründe.

• Die Konferenz Dreamforce wird als nächster bedeutender Kurstreiber betrachtet, da die öffentliche Aufmerksamkeit für KI-Risiken die Investoren in Richtung Sicherheitslösungen lenkt.

• Während Chipwerte wie NVIDIA und AMD unter Druck geraten, profitieren Cybersicherheitsfirmen wie CrowdStrike und Palo Alto Networks von der Sicherheitsdebatte.

• KI-Chefs warnen vor autonomen Bedrohungen, was die Debatte um KI-Sicherheit anheizt und die Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen steigen lässt.

KI-Chefs warnen vor autonomen Bedrohungen und bremsen Erwartungen

Chiptitel erleben massiven Kursrutsch, Cybersicherheitswerte profitieren

Dreamforce-Konferenz rückt als nächster Kurstreiber in den Blick

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Während Chipwerte wie NVIDIA und AMD an der Wall Street unter Druck geraten, legen die Aktien von CrowdStrike, Palo Alto Networks und Workday deutlich zu.

Auslöser ist eine wachsende Debatte um die Sicherheit generativer KI-Modelle, die Anleger neu zwischen Cybersicherheits- und Softwarefirmen einerseits und Halbleiterkonzernen andererseits sortieren lässt.

Cyberwerte gegen Chipwerte: CrowdStrike-Aktie & Co. profitieren von Sicherheitsdebatte

Die durch Aussagen der Chefs von Anthropic und OpenAI angefachte KI-Sicherheitsdebatte teilt die Märkte konsequent in Gewinner und Verlierer. Zu den klaren Profiteuren gehören Cybersicherheitswerte: So gewinnen die Aktien von CrowdStrike im NASDAQ-Handel zeitweise 7,3 Prozent auf 221,83 US-Dollar, während auch Anteilsscheine von Palo Alto um 5,17 Prozent auf 347,73 US-Dollar zulegen. Bei Workday und Okta geht es stellenweise um 4,15 bzw. 3,4 Prozent aufwärts.

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Derweil sind Chipwerte wie NVIDIA, AMD, Intel und QUALCOMM die klaren Verlierer und geraten mächtig unter Druck.

Warnungen der KI-Chefs als Auslöser

Auslöser der Rotation ist eine Debatte um die Sicherheit generativer KI-Modelle. Anthropic-Chef Dario Amodei veröffentlichte am Samstag einen Essay mit dem Titel 'We Must Pace the Frontier', in dem er vor unkontrollierten KI-Agenten warnte: Ein Schwarm solcher Systeme könne binnen sechs bis zwölf Monaten persistente Botnetze bilden und nach seiner Einschätzung Schäden in Höhe von hunderten Milliarden US-Dollar verursachen.

OpenAI-Chef Sam Altman stimmte einer Drosselung des Entwicklungstempos bei Grenzmodellen zu und kündigte an, externen Prüfern Zugang zu gewähren. SpaceX-Gründer Elon Musk unterstützte Amodeis Aufruf öffentlich. Zudem verschob Altman den für 2026 geplanten Börsengang von OpenAI, weil der Zeitpunkt angesichts der Sicherheitsbedenken ungünstig sei.

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Warum die Sicherheitsdebatte den Cyberwerten in die Karten spielt

Je lauter die Debatte um autonome, potenziell gefährliche KI-Agenten wird, desto stärker rückt aus Anlegersicht scheinbar das Thema Absicherung in den Fokus - und davon profitieren jene Firmen, die genau solche Schutzlösungen anbieten. Analysten von Stifel und Goldman Sachs betrachten Cybersicherheitsanbieter inzwischen eher als Profiteure denn als Risikofaktor der KI-Entwicklung: Je leistungsfähiger KI-Modelle beim Aufspüren von Schwachstellen werden, desto größer wird die Nachfrage nach moderner Sicherheitssoftware wie CrowdStrikes Falcon-Plattform oder Palo Altos XSIAM.

Für Chipwerte wirkt die Debatte dagegen belastend, weil sie das Wachstumstempo der KI-Infrastruktur infrage stellt. Für Cybersicherheitsanbieter bedeutet mehr öffentliche Aufmerksamkeit für KI-Risiken hingegen tendenziell zusätzliche Sicherheitsbudgets bei Unternehmen. Die Rotation reiht sich damit in einen länger laufenden Trend ein, bei dem Anleger Cybersicherheit zunehmend als strukturellen Gewinner der KI-Entwicklung einstufen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.