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Profivertrag

BVB sichert sich luxemburgisches Mittelfeld-Talent mit Profivertrag - Aktie gefragt

BVB sichert sich luxemburgisches Mittelfeld-Talent mit Profivertrag - Aktie gefragt

Borussia Dortmund hat den luxemburgischen Nationalspieler Enzo dos Santos mit einem Profivertrag ausgestattet.

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Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler aus dem BVB-Nachwuchs habe einen langfristigen Kontrakt unterschrieben, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, ohne eine genaue Vertragslaufzeit zu nennen.

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"Er ist der nächste Spieler aus unserem NLZ, der in den vergangenen Monaten eine tolle Entwicklung genommen und jetzt bei den Profis in der Vorbereitung auf die neue Saison schon angedeutet hat, wie viel Potenzial noch ihn ihm steckt", sagte BVB-Sportgeschäftsführer Lars Ricken. BVB-Sportdirektor Ole Book sprach von einem "Spielertyp, der spannende Anlagen mitbringt und in seinem jungen Alter schon sehr weit ist."

Traum von der "Gelben Wand"

Dos Santos kam Anfang 2025 vom luxemburgischen Verein Swift Hesperingen in den Nachwuchsbereich vom BVB und lief seitdem für die U17, die U19 sowie für die Nachwuchs-Mannschaft auf. Mit 16 Jahren debütierte er zudem als Nationalspieler für Luxemburg und ist damit der jüngste Nationalspieler in der Historie des BVB. Bislang absolvierte er fünf Länderspiele.

Enzo dos Santos verbindet mit seinem ersten Profivertrag auch einen Traum: "Ich bin sehr glücklich und dankbar für das Vertrauen, das der BVB in mich setzt. Mein großer Traum ist es, irgendwann vor der Gelben Wand für Borussia Dortmund aufzulaufen. Ich weiß, dass ich dafür noch viel arbeiten und lernen muss und werde jeden Tag alles geben, um diesem Ziel Schritt für Schritt näherzukommen", sagte er.

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Die BVB-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,79 Prozent höher bei 3,18 Euro.

/jgl/DP/stw

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, ninopavisic / Shutterstock.com

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17.02.26 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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