Profusa legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Profusa äußerte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 151,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -11475,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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